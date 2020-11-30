Стало известно о массовом желании россиян уехать на любимый курорт богачей зимой

Россияне раскупили почти все новогодние туры на Мальдивы и стали лидерами по количеству отдыхающих на островах в 2020 году. О массовом желании отечественных туристов уехать на любимый курорт богачей стало известно из сообщений туроператоров, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации экспертов, сейчас в свободной продаже недорогих билетов на Мальдивы на Новый год почти не осталось. Тем не менее, отмечают в АТОР, у путешественников еще есть возможность подобрать более дорогой перелет, «но это нужно делать буквально срочно».

При этом, согласно прогнозу аналитиков, после первой недели декабря при текущем уровне цен мест в качественных отелях Мальдив уже не останется.

Туроператоры уточнили, что поездка в четырехзвездочную гостиницу на 13 ночей (с 29 декабря по 12 января) с перелетом обойдется примерно в 226 тысяч рублей с человека.

В октябре сообщалось, что Россия впервые за всю историю оказалась лидером по числу туристов на Мальдивских островах, ранее признанных наиболее популярным курортом среди богатых путешественников. В сентябре текущего года архипелаг посетили 2065 российских граждан, что на 388 процентов больше, чем в предыдущем месяце.