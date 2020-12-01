В США подготовили главную сделку года

В США подготовили сделку по слиянию рейтингового и аналитического агентства S&P Global и информационно-аналитической компании IHS Markit, пишет Financial Times. Она должна стать главной в 2020 году.

По ее условиям, S&P Global выкупит 100 процентов акций IHS Markit, заплатив за них собственными долями. За каждую бумагу IHS полагается 0,28 акции S&P. Таким образом, акционеры обеих компаний станут собственниками объединенного агентства: владельцы S&P Global получат 68 процентов общего капитала.

Сообщения о сделке привели к росту акций IHS на 5,3 процента и снижению котировок S&P на 0,6 процента. Рыночная капитализация компаний равняется 86,8 и 32,1 миллиарда долларов США соответственно. С учетом долга IHS Markit и рыночной стоимости акций обеих компаний сумма сделки должна составить 44 миллиарда долларов.

Сделка по слиянию S&P Global и IHS Markit должна стать крупнейшей в 2020 году. Ее главные «конкуренты» на данный момент — два поглощения: разработчика процессоров ARM компанией-производителем материнских плат NVIDIA и главной телекоммуникационной компанией Японии Nippon Telegraph&Telephone — своего дочернего предприятия. Обе сделки оцениваются в 40 миллиардов долларов.