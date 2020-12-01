Tele2 запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова

Tele2 в партнерстве с компанией «ТВЕ-телеком» запустил виртуального оператора связи для Хабиба Нурмагомедова — лучшего бойца в общем рейтинге UFC и действующего чемпиона UFC в легком весе. MVNO-проект Хабиба называется Eagle Mobile — по аналогии с его спортивным прозвищем Орел, говорится в сообщении оператора связи.

Это первый в стране виртуальный оператор для личности с мировой известностью — Eagle Mobile объединит поклонников одного из самых титулованных российских спортсменов, заявляют в Tele2. Например, абоненты виртуального оператора смогут объединиться в группу «Мои люди» и получить скидку на услуги связи. Максимальная скидка составит 25 процентов для группы из 5 человек и более.

Eagle Mobile начал оказывать услуги 1 декабря и часть своих доходов будет направлять в благотворительный фонд, который помогает детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

«Мы не просто запускаем еще одного оператора связи, но привносим в этот бизнес принципы человека, вокруг которого строится компания. Мы уверены, что идеалы Хабиба Нурмагомедова, которые нашли отражение в концепции Eagle Mobile, разделяют его поклонники. Это станет основой успеха проекта и драйвером роста всего рынка виртуальных операторов», — отметил директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.

Появление виртуального оператора Eagle Mobile воплощает идею Tele2 о том, что создать MVNO могут не только банки или сетевые ретейлеры, но и известные персоны. Аудитория виртуальных операторов на сети Tele2 стабильно увеличивается: за 9 месяцев этого года число абонентов MVNO-партнеров компании выросло на 73 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Многие спрашивали, чем я займусь после UFC. Eagle Mobile — это один из интереснейших проектов с моим непосредственным участием. Мы с партнерами ответственно подошли к задаче и подготовили очень сильный и перспективный продукт. Мы смогли построить оператора по моим жизненным принципам и приоритетам, — рассказал Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе. — Я верю, что Eagle Mobile станет популярным не только среди моих поклонников, но и у всех людей со схожими принципами по жизни».

На этапе технического запуска подключиться к Eagle Mobile можно в Москве и Московской области, позже оператор выйдет и в другие регионы России. Eagle Mobile работает на инфраструктуре Tele2. Все этапы реализации проекта, начиная с разработки маркетинговой стратегии компании, ее позиционирования на рынке, заканчивая созданием юридического лица будущего оператора связи и другими задачами, выполнила компания «ТВЕ-телеком».

«Наша компания ощущает весь уровень ответственности и сложность задач, которые нам предстоит решать. Eagle Mobile — это сильный оператор с традициями и ценностями. Семья, родные, близкие, помощь другим, а также честность, порядочность и следование своим принципам — все это поможет нам быть ближе к нашим абонентам. Мы стремимся предлагать выгодные тарифы и самые востребованные услуги», — отметил исполнительный директор оператора Eagle Mobile Михаил Лехтман.