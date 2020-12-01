Раскрыта тайна загадочной галактики

Международная группа астрономов под руководством ученых из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) раскрыли тайну галактики NGC1052-DF4, в которой почти отсутствует темная материя. Обнаружение такого загадочного объекта способно опровергнуть широко принятую теорию формирования галактик, однако новое исследование позволило объяснить эту аномалию. Статья исследователей опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

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Согласно выводам ученых, темная материя изначально присутствовала в NGC1052-DF4, однако затем была «украдена» вместе со звездами соседней массивной галактикой NGC1035. Это явление называется приливным разрушением. При этом темная материя «покидает» галактику задолго до того, как гравитация начинает оказывать видимое воздействие на звезды. Если предположение исследователей подтвердится, то в относительно скором времени NGC1052 может полностью разрушится.

Астрономы изучили лишенную темной материи галактику с помощью мощных телескопов IAC80 и фотосъемки с длительной выдержкой до 60 часов, что позволило выявить тусклые звезды на краю NGC1052 (они выглядят в тысячу раз слабее, чем самый темный участок неба на Земле). Ученые заметили, что, несмотря на то, что галактика кажется симметричной, слабо различимые звезды уже стали покидать ее, что указывает на внешнее воздействие.

Темная материя — это гипотетическое вещество, которое позволяет разрешить проблему скрытой массы во Вселенной. Скрытая масса влияет на движение звезд в галактиках, однако она не соответствует общей массе видимых объектов и не объясняется существованием черных дыр и нейтронных звезд. Темную материю регистрируют косвенными методами, включая поиск гравитационных линз, когда свет от далеких объектов искажается невидимыми массивными телами. Считается, что темная материя состоит из еще не открытых элементарных частиц вроде вимпов или аксионов.