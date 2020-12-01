«Билайн» расширил возможности приложения до интернет-магазина

«Билайн» объявил об обновлении мобильного приложения «Мой Билайн» и расширении его возможности до сервисного интернет-магазина. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

В частности, в обновленном мобильном приложении можно заказать SIM-карту, оплатить заказ, выбрать номер телефона, тарифный план и способ доставки. Кроме того, можно заказать eSIM с возможностью выбора тарифа и номера, оплаты заказа и самостоятельной регистрации договора без визита в офис. «Билайн» единственным из российских операторов реализовал возможность установить профиль eSIM в смартфон автоматически, без сканирования QR-кода.

Также в приложении можно оформить заявку на переход в «Билайн» с сохранением номера при подключении на линейки тарифов для семьи, а также возможность разделить пакеты связи по своему тарифу с близкими. Помимо этого, в обновленном разделе «Финансы» появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты «Билайн 100 дней без %», запущенную совместно с Альфа-Банком.

Клиенты «Билайн» получили возможность выбрать, например, красивый номер телефона и сразу оплатить услугу, оформить заявку на подключение домашнего интернета, подать заявку на быстрый выпуск банковской карты «Онлайн карта Билайн» для шоппинга в интернете. Также клиенты смогут воспользоваться Мobile ID – удобным и безопасным способом авторизации на основе технологии Mobile Connect. Благодаря этой технологии пользователю при регистрации и дальнейшей авторизации не нужно придумывать и запоминать логин и пароль. Идентификатором вместо логина будет номер телефона, а вместо ввода пароля для авторизации необходимо подтвердить вход в поступившем push-уведомлении или ввести автоматический пароль из SMS. Это позволяет значительно снизить вероятность взлома за счет закрытого взаимодействия SIM-карты и платформы Mobile ID.

«Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания. Концепция развития "Мой Билайн" заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам, — отметил первый исполнительный вице-президент, руководитель блока "Розничный бизнес" ПАО "ВымпелКом" Арташес Сивков. - Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи "Мой Билайн" могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона».

Мобильное приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и получило оценки 4,7 на iOS и Android.