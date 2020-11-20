«Билайн» дистанционно подключит виртуальную SIM через Госуслуги и в re:Store

«Билайн» продолжает пилотировать дистанционное подключение eSIM. Теперь клиентам доступна авторизация через портал Госуслуги. Клиенты «Билайн» могут из любого места подключить виртуальную SIM-карту через мобильное приложение «Мой Билайн». Для этого достаточно установить приложение на смартфон, выбрать тариф и номер, подтвердить личность с помощью портала Госуслуги и загрузить профиль eSIM в смартфон. При подключении клиенту не нужно делать сложные настройки. Виртуальная SIM-карта загружается в смартфон так же легко, как обычное приложение. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Дистанционно подключить eSIM можно в 18 городах, где ранее было внедрено подключение этой технологии в розничной сети «Билайн». Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Кемерово, Волгоград, Владивосток, Саратов, Калининград, Нижний Новгород, Барнаул, Уфа, Оренбург, Воронеж и Новосибирск.

«Билайн» будет развивать удаленное подключение eSIM, подчеркнули в пресс-службе оператора. Компания разработала собственные решения для дистанционного подключения и готова пилотировать разные варианты активации виртуальной SIM-карты.

Также «Билайн» увеличил число магазинов, в которых можно подключить eSIM. К 1400 собственным магазинам «Билайн» добавился 71 магазин сети re:Store — фирменных магазинов техники Apple, расположенных в 11 городах. Активировать eSIM в re:Store могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и Воронежа.

Для установки виртуальной SIM-карты в сети re:Store нужно отсканировать QR-код с рекламного материала, размещенного на столах и кассовых зонах магазинов или в онлайн-магазине партнера, и перейти по ссылке в приложение «Мой Билайн». Дальнейшая процедура установки eSIM аналогична удаленному подключению. При необходимости, сотрудники re:Store окажут помощь в установке.

«Билайн» начал использовать технологию eSIM с июля 2020 года. С помощью виртуальной SIM клиент быстро и легко подключается к сети. Кроме того, eSIM не использует пластик, что благоприятно влияет на окружающую среду, и безопаснее физического аналога, так как при потере смартфона ее можно сразу самостоятельно заблокировать.