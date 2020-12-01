Женщина лишилась работы из-за страшного эффекта от гормональных кремов на теле

Жительница ЮАР всю жизнь пользовалась гормональными кремами (местными стероидами) и показала страшный эффект, который они оказали на ее тело. Об этом сообщает Mirror.

Саманта Саундер (Samantha Saunder) из Кейптауна с детства страдала экземой, и в подростковом возрасте врачи прописали ей кремы с содержанием гормонов. Однако с течением времени состояние кожи девушки ухудшалось, и ей назначали все более сильные средства. В конце концов, чтобы облегчить нестерпимое жжение, Саундер начала наносить их несколько раз в день.

В клиниках пациентке говорили, что ей придется пользоваться кремами до конца жизни. «Я буквально купалась в кремах, чтобы облегчить страдания, но они имели лишь краткосрочный эффект. Вся жизнь вращалась вокруг моей кожи, без кремов я просто не могла существовать», — поделилась ныне 34-летняя Саундер.

Когда женщина осознала, что препараты не приносят пользы, она решила от них отказаться. На ее теле моментально образовалась сыпь, и, изучив проблему в интернете, она выяснила, что страдает от стероидного дерматита (состояние жжения и покраснения кожи у тех, кто прекращает применять местные стероиды после длительного курса — прим. «Ленты.ру»).

Чтобы избавиться от мучительных последствий, Саундер воспользовалась методом обезвоживания, предполагающим практически полный отказ от промывания кожи водой и сокращение потребления жидкости до одного литра в день. В результате краснота не спала, кожа стала сильно шелушиться, а лицо распухло. Женщина начала страдать от лихорадки, бессонницы и депрессии.

Материалы по теме «Если заболею и умру, то хоть красивым» Как работают подпольные салоны красоты во время пандемии и на что идут мастера ради выживания Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак

Следующие три месяца Саундер провела в постели. Из-за болезни ей пришлось уволиться с работы: сильное жжение в ногах лишило ее возможности передвигаться. Еще два месяца спустя метод постепенно начал работать. Женщина решила поделиться своей историей в интернете, где получила много поддержки со стороны других пользователей.

«Я выздоравливаю и сохраняю позитивный настрой. Я знаю, что исцеление может и должно наступить, и также знаю, что этот процесс будет долгим. Но я справлюсь!» — заключила героиня материала.

В октябре жительница Великобритании показала в соцсетях ужасные последствия посещения салона красоты, где ей сделали ламинирование бровей. 17-летняя девушка опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как ее организм отреагировал на косметические средства, используемые во время процедуры. На кадрах видно, что ее лицо распухло, а кожа в области бровей покраснела и покрылась волдырями.