Американский бизнес отказался верить Байдену

Доверие малого бизнеса упало до рекордно низкого уровня после избрания Джо Байдена президентом США, об этом пишет CNBC.

Индекс уверенности в четвертом квартале стал равен 48. С тех пор, как CNBC начал проводить опрос в 2017 году, показатель ни разу не опускался ниже отметки 50. Однако во втором квартале он рухнул до 49 пунктов на фоне пандемии коронавируса и кризиса.

Около 53 процентов владельцев малого бизнеса ожидают, что налоговая политика Байдена окажет негативное влияние на их дело в ближайшие 12 месяцев. Около 49 процентов отказались верить, что государственное регулирование может принести им что-то хорошее. В целом, 34 процента владельцев малого бизнеса считают, что политика Джо Байден окажет позитивное влияние на бизнес, еще 55 процентов респондентов уверены в обратном.

Повышение налогов станет непосредственным приоритетом экономической политики Байдена. Источники издания Fox Business предрекли, что соответствующий закон будет принят почти сразу после вступления Байдена в должность президента.