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Любовь Аксенова рассказала о процессе съемок фильма «Глубже!»

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Любовь Аксенова
Любовь Аксенова
Фото: кадр из фильма «Глубже!», пресс-служба Okko

Актриса Любовь Аксенова заявила, что съемка в порно — тяжелая работа для артистов. К этому выводу она пришла, просматривая фильмы для взрослых для подготовки к картине «Глубже!», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аксенова призналась, что ради съемок по личной инициативе посмотрела «много порнороликов и несколько документальных фильмов». «Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте не много, все работают в сложных условиях», — рассказала актриса.

«Моя героиня Лера — очень мягкий и невероятно добрый человек, но коли она пришла в порноиндустрию, значит внутри у нее — железный стержень. И когда ее внешняя легкость и внутренняя сила соединились, образ полноценно собрался. Второй план начал работать. Я начала понимать ее отношение к миру», — добавила Аксенова.

Комедия режиссера Михаила Сегала «Глубже!» с Александром Палем в главной роли рассказывает историю театрального режиссера, который по стечению обстоятельств попадает в порноиндустрию и решает научить своих актеров фильмов для взрослых системе Станиславского. Картину можно будет эксклюзивно посмотреть на мультимедийном сервисе Okko, входящем в экосистему Сбера, без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» с 3 декабря.

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