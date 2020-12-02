28-летняя мать родила зачатого 27 лет назад ребенка

В США родился ребенок, зачатый 27 лет назад. Об этом сообщает сайт телепередачи Good Morning America, выходящей на американском канале ABC.

В феврале замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери — 28-летней Тине Гибсон (Tina Gibson). Беременность прошла благополучно, и в конце октября на свет появилась новорожденная девочка, которую назвали Молли Эверетт (Molly Everette).

Специалисты полагают, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго. Прошлый рекорд принадлежит другой дочери Тины Гибсон — трехлетней Эмме Врен (Emma Wren), родившейся в 2017 году из зародыша, который был заморожен в течение 24 лет.

В 2018 году сообщалось, что в США зачатые в один день три пары близнецов родились с разницей в 15 лет. Их биологическая мать, 53-летняя Мэри Джонсон (Marie Johnson) около 16 лет назад прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения. С помощью специалистов им удалось получить множество эмбрионов. Два были пересажены ей, а еще 12 заморожены для возможных дальнейших беременностей.