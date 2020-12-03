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В Госдуме ответили на слова генсека НАТО о военной мощи России в Крыму

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, позволяют альянсу обосновать увеличение затрат на оборону. Такую оценку дал первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, пишет газета «Известия».

«Они выбирают, кого обозначить в качестве врага потенциального. Видимо, они считают, что Россия в этом плане более удобный противник», — пояснил парламентарий.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление Столтенберга, отметил желание НАТО усилить свое присутствие в Черном море. По его мнению, военно-политический блок «ведет себя крайне нагло и агрессивно».

2 декабря Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать свою военную мощь в Крыму. В качестве ответа он пообещал усиление присутствия НАТО «на суше, на море и в воздухе».

О наращивании военного присутствия в Черноморском регионе генсек НАТО заявлял также в ходе пресс-конференции в Мюнхене 30 ноября. Столтенберг отметил, что НАТО будет обсуждать данный вопрос со своими партнерами, такими как Грузия и Украина.

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