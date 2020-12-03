Банки уволят рекордное количество сотрудников

Банки по всему миру объявили о рекордном за пять лет сокращении рабочих мест, поскольку пандемия коронавируса усиливает кризис отрасли, пишет Bloomberg.

Нидерландский ABN Amro Bank NV и испанский Banco de Sabadell SA планируют уволить 4600 человек. Общее количество запланированных сокращений сотрудников банков достигло 85,54 тысячи. Это самый большой показатель с 2015 года, когда 91 448 человек лишились работы.

Кредиторы сталкиваются с рекордно низкими процентными ставками. У европейских банков возникает дополнительная проблема, связанная с более жесткой охраной труда, чем в других частях мира. Сокращения будут продолжаться в течение нескольких лет, пишет издание.

Банковский сектор в России оказался более стабилен и безопасен, чем американский и европейский. Об этом ранее заявил управляющий активами Герхард Массенбауэр. Он также подчеркнул, что у страны хорошие позиции из-за отсутствия большого объема долгов.