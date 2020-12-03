Подмосковная «Дубна» стала лидером рейтинга особых экономических зон

Подмосковная ОЭЗ «Дубна» возглавила рейтинг особых экономических зон России в группе технико-внедренческого типа. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 3 декабря.

В 2020 году в рейтинг вошло 16 особых экономических зон из 12 регионов России. Эксперты оценивали инвестиционную привлекательность и информационную открытость приоритетных экономических территорий.

«Дубна — стратегически важный для Подмосковья и всей нашей страны наукоград. (...) Сейчас эта ОЭЗ — самая крупная в стране по количеству резидентов. Даже в период пандемии она показала рост по отчислениям в бюджеты всех уровней: за три квартала — больше двух миллиардов рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В особой экономической зоне работают 170 резидентов, с ее открытия было создано 4,4 тысячи рабочих мест. Сумма заявленных инвестиций превышает 11 миллиардов рублей.

Особая экономическая зона «Дубна» была создана в 2005 году.