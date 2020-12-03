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Глава Минюста заявил об объявленной России юридической войне

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Константин Чуйченко
Константин Чуйченко
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

России объявили юридическую войну, заявил глава Минюста Константин Чуйченко в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова приводит ТАСС в четверг, 3 декабря.

«России фактически объявлена юридическая война. И Россия должна адекватно защищаться, а иногда и наступать на этом направлении», — сказал министр, подчеркнув, что обстановка складывается непростая.

Кроме того, Чуйченко рассказал, что самым большим делом против России в иностранных судах является дело ЮКОСа о взыскании более 50 миллиардов долларов. Россия обжаловала это решение, отметил он.

Ранее федеральный суд округа Колумбия в Вашингтоне удовлетворил ходатайство России о приостановке судебного разбирательства, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытаются взыскать с государства 50 миллиардов долларов. Судебные тяжбы приостановлены до 18 ноября 2022 года.

Акционеры ЮКОСа обратились с иском в Международный арбитраж в Гааге в 2005 году. Изначально суд встал на сторону истцов и обязал Москву выплатить им 50 миллиардов долларов. Затем решение отменил Окружной суд Гааги, однако в феврале апелляционная инстанция встала на сторону акционеров.

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