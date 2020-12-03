Назван средний размер займа «до зарплаты» в России

Средний размер займа «до зарплаты» в России составил 8182 рубля в октябре. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с сентябрем показатель снизился на один процент. Сегмент микрозаймов полностью восстановился, отмечают эксперты. Лидерами по объемам выдачи микрокредитов назвали Белгородскую область (11,23 тысячи рублей), Москву (11,04 тысячи рублей) и Ростовскую область (9,09 тысячи рублей).

Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Белгородская область (плюс 45,9 процента), Приморский край (на 9,3 процента) и Республика Саха (на 8,8 процента).

В октябре этого года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей. Ранее сообщалось, что основными получателями ссуд стали 20-летние граждане.