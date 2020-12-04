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Азербайджан призвал главу МИД Армении вернуться в реальность

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Ара Айвазян
Ара Айвазян
Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян должен вернуться из вымышленного мира к реальности, как бы это ни было болезненно. Об этом заявил МИД Азербайджана, комментируя интервью главы внешнеполитического ведомства соседней страны. Его цитирует «Sputnik Азербайджан».

«В отличие от руководства Армении, президент Азербайджана хорошо знает, чему служит каждый подписываемый им документ не только на данном этапе, но и в долгосрочной перспективе», — заявили в Баку.

По мнению азербайджанского МИД, деструктивная и противоречащая международному праву позиция властей Армении втянула эту страну в пропасть.

«Правительство Армении должно сделать выводы из последних событий и смириться с новыми реалиями в регионе», — подчеркнули в Баку.

Ранее Айвазян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не понимает сути подписанного им трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Утверждения Алиева, что карабахский конфликт разрешен, безосновательны, поскольку в тексте документа не решен вопрос о статусе Нагорного Карабаха, пояснили в Ереване.


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