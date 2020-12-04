В России объяснили рост цен на ртутные градусники и лекарства

В Министерстве здравоохранения России объяснили рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарственные препараты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что это связано с повышением стоимости импортного сырья для лекарств, а цена на ртутные термометры выросла из-за повышенного спроса на фоне пандемии коронавируса и сезонной заболеваемости ОРВИ.

«Наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что министерством не регулируются цены на лекарства, которые не входят в перечень жизненно важных препаратов.

В октябре Минздрав установил «потолок» цен на российские препараты для лечения коронавирусной инфекции. Предельная цена одной таблетки с действующим веществом фавипиравир должна составлять 100 рублей. Таким образом, стоимость 10 таблеток «Авифавира» — 1 тысяча рублей, 40 таблеток — 4 тысячи рублей, 50 таблеток — 5 тысяч рублей. Стоимость упаковки «Арепливира» из 40 таблеток не должна превышать 4 тысячи рублей. Цена 100 рублей за таблетку не учитывает НДС, а также оптовые и розничные надбавки.