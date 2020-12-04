Четверо россиян попали в реанимацию после семейного обеда

Двое взрослых и детей из Тимашевска Краснодарского края попали в реанимацию после семейного обеда. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника издания, тошнота, сильная рвота, озноб и температура появились у членов семьи после обеда на кухне. Всех четверых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи пытались привести пациентов в норму, но им становилось лишь хуже. Сейчас семья по-прежнему находится в реанимации под наблюдением медиков.

В день отравления семья ела суп, а также творог и сыр, которые были куплены в продуктовом магазине около дома. Несмотря на то что продукты, по мнению членов семьи, не были испорчены, могла нарушиться герметичность упаковок. Сейчас следствие проводит комплекс экспертиз, которые укажут на причину сильного отравления.

В ноябре более сотни учеников одной из школ Кронштадта отравились в учебное время, несколько учащихся были госпитализированы с признаками пищевой инфекции.