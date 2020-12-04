Почти 30 предприятий Подмосковья победили в конкурсе «Московское качество»

27 предприятий Московской области победили в конкурсе «Московское качество — 2020», сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО в пятницу, 4 декабря.

«Это 25 процентов от всех участников мероприятия. Больше всего победителей нашего региона отмечено в номинации молоко и молочные продукты», — сказал Воскресенский.

В частности, награды достались «РостАгроКомплексу», «Рузскому молоку», Можайскому заводу стерилизованного молока.

По его словам, высокое качество продукции подмосковных производителей подтверждали на многих отечественных и зарубежных конкурсах.

«Московское качество» — конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. С мая по ноябрь эксперты определяли лучшие товары.