Россия
 
Последние новости
Неизвестные задержали российских журналистов в Турции
Певица Елена Ваенга рассказала о проданной ради карьеры квартире
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Нападение самой опасной акулы на туристку в Египте попало на видео
Пять тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса в Москве
Путин рассказал о ресурсах на искусственный интеллект
Индия отчитала премьера Канады за поддержку протестующих фермеров
Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «откат от цивилизации порядка 30 лет»
Лукашенко назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Стала известна прибыль от поединка Тайсона с Джонсом
Новости партнеров
Прослушать новость

Почти 30 предприятий Подмосковья победили в конкурсе «Московское качество»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

27 предприятий Московской области победили в конкурсе «Московское качество — 2020», сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО в пятницу, 4 декабря.

«Это 25 процентов от всех участников мероприятия. Больше всего победителей нашего региона отмечено в номинации молоко и молочные продукты», — сказал Воскресенский.

В частности, награды достались «РостАгроКомплексу», «Рузскому молоку», Можайскому заводу стерилизованного молока.

По его словам, высокое качество продукции подмосковных производителей подтверждали на многих отечественных и зарубежных конкурсах.

«Московское качество» — конкурс товаров и услуг, произведенных в России и реализуемых в Москве. С мая по ноябрь эксперты определяли лучшие товары.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить