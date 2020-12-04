Дочь Спилберга назвала преимущества работы в вебкам-порно

24-летняя Микаэла Спилберг, дочь режиссера Стивена Спилберга, назвала преимущества работы в вебкам-порноиндустрии, в которую решила уйти в феврале. Ее слова передает HollywoodLife.

«Моя работа позволила мне удовлетворять базовые потребности без того, чтобы гнуть спину на какой-нибудь ужасной работе, отдаваясь под жесткий корпоративный контроль», — объяснила Спилберг. Она добавила, что счастлива «работать на себя и делать, что хочет, когда хочет, на своих условиях».

Спилберг добавила, что ее не прельщает карьера обычной актрисы: «Традиционная киноиндустрия мне неинтересна. Я просто хочу рисовать и не беспокоиться о деньгах. Я бы отдала что угодно за студию или домик, где я могла бы в любое время использовать, чтобы заниматься искусством, моей страстью».

В марте сотрудники полиции города Нэшвилл задержали Спилберг за бытовое насилие в отношении ее 47-летнего бывшего возлюбленного.