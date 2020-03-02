Ставшую порноактрисой дочь Спилберга задержала полиция

Сотрудники полиции города Нэшвилл, штат Теннеси, задержали за бытовое насилие 23-летнюю Микаэлу Спилберг, дочь режиссера Стивена Спилберга. Об этом сообщает Fox News.

Жених Спилберг, 47-летний Чак Панков, подтвердил задержание, подчеркнув, что произошло недопонимание. Он отказался раскрывать подробности произошедшего, заверив, что ни он, ни его невеста не пострадали.

Отмечается, что Микаэлу доставили в полицейский участок, где она провела половину дня, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов.

19 февраля дочь Спилберга заявила, что стала порноактрисой и снимается в фильмах в жанре соло. Она объяснила, что, снимаясь в порно, чувствует, что может удовлетворить других людей, и надеется стать финансово независимой от родителей.

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