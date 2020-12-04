Замглавы Центробанка Норвегии уволился из-за связи с Китаем

Один из ключевых сотрудников Центробанка Норвегии, замглавы ведомства Йон Николайсен (Jon Nicolaisen) уволился после того, как служба безопасности отказалась продлить его допуск к секретным данным, сообщает Reuters.

Он указал, что решение принято из-за связей с Китаем, а конкретно из-за того, что его жена китаянка. Экономист объяснил, что супруга постоянно проживает в КНР, а он поддерживает ее финансово.

Несмотря на то что служба безопасности не нашла поводов усомниться в нем лично, Николайсен подчеркнул, что сложившаяся ситуация не оставила ему возможности продолжать работу.

Замглавы норвежского Центробанка в числе прочего отвечал за Норвежский пенсионный фонд — крупнейшей в мире фонд национального благосостояния, активы которого оцениваются в 1,2 триллиона долларов.

На китаянке он женился в 2010 году, а на нынешнюю должность был назначен в 2014-м. В апреле 2020-го ему продлили полномочия. Решение об отставке вступило в силу немедленно, отметили в Центробанке, сменщик Николайсена еще не выбран.

Ранее сегодня стало известно, что полицейская служба безопасности (PST) Норвегии обвинила спецслужбы России и Китая в шпионаже за нефтяным сектором. До этого за шпионаж в пользу России задержали местного жителя. Тот работал в компании по управлению рисками DNV GL, которая, предположительно, должна сертифицировать трубопровод «Северный поток-2».