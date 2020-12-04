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Врач тайком заглядывал под юбки сотням женщин и попался

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Фото: Unsplash

В Сингапуре поймали врача, который тайком заглядывал женщинам под юбки. Об этом сообщает AsiaOne.

В апреле прошлого года 34-летний Чу Бен Ви (Chu Ben Wee) приладил к ботинку миниатюрную камеру GoPro. С включенной камерой он подошел к 184 женщинам и снял их с ракурса, позволяющего заглянуть под юбку. Спустя три месяца извращенец вновь взялся за старое и снял на видео еще 300 женщин.

К тому времени, когда Чун Бен Ви попался, его жертвами стали более 480 женщин. Ему предъявлены обвинения в 17 случаях оскорбления женского достоинства. Каждое обвинение такого рода может быть наказано штрафом или тюремным заключением на срок до одного года.

В 2019 году сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

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