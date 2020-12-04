На американской военной базе нашли тела двух человек

На американской военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина нашли тела двух человек. Об этом сообщает Stars and Stripes.

На данный момент не сообщается о связи погибших с базой, но известно, что смерти не имеют отношения к проходящим учениям. Командование специальных расследований сухопутных войск начало расследование.

Форт-Брэгг — военная база армии США, расположенная около города Фейетвилл в штате Северная Каролина. Названа в честь генерала Конфедерации Брэкстона Брэгга.

Ранее сообщалось, что в США обнаружили тело ранее пропавшего 23-летнего сержанта Элдера Фернандеса, который стал восьмым загадочно погибшим за полгода из числа служивших на базе Форт-Худ, штат Техас. Известно, что сержант поднимал вопрос о сексуальном насилии со стороны вышестоящего офицера.

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