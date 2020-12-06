Врач рассказал о вреде черного хлеба

Черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Такой хлеб служит альтернативой белому, однако британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что и такая «замена» может повысить уровень сахара в крови. Его слова приводит издание Express.

Врач пояснил, что за черный хлеб в магазинах могут выдавать белый, перекрашенный в другой цвет. Такой хлеб содержит добавки для улучшения вкуса, которые влияют на уровень глюкозы в крови сильнее, чем употребление батона. По словам Мосли, людям с диабетом полезнее употреблять бобовые и цельное зерно: булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку.

Именно эти продукты, как подчеркнул специалист, содержат сложные углеводы, медленно всасывающиеся в кровь и не способные провоцировать скачки уровня сахара. При этом они содержат клетчатку, необходимую для поддержания микрофлоры кишечника.

Ранее врач Элизабет Салада назвала способ определить диабет второго типа по внешним признакам. По ее словам, на наличие диагноза может указывать желтизна ногтей и грибковые поражения ногтевой пластины, такие как онихомикоз.