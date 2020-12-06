На протестных акциях в Минске начались задержания

На несанкционированных акциях протеста в Минске начались задержания, сообщает Telegram-канал Tut.by.

Люди были доставлены в милицию с разных районов города — улицы Мястровской на северо-западе, со станции метро «Ковальская Слобода», с проспекта газеты Звезда на юго-западе, с района Сухарево и улицы Столетова на востоке. Известно о 35 задержанных по состоянию на 14:30.

Участники протестов, чтобы избежать массовых задержаний собираются не в центре города, а на улицах рядом со своими домами.

Кроме того, была информация о задержаниях российских журналистов, представителей РИА Новости и «Интерфакс». Однако после проверки документов их отпустили.

В воскресенье, 6 декабря в Белоруссии проходит оппозиционная акция «Марш воли». С 12 часов дня силовики начали брать под контроль центр Минска и другие районы столицы.

Массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, проходят в Белоруссии четвертый месяц. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.