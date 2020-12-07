Сына российского миллиардера нашли мертвым в элитном коттеджном поселке

В элитном коттеджном поселке «Бенилюкс» (Истринский район Московской области) найден мертвым 22-летний сын крупного российского предпринимателя и миллиардера. Об этом в понедельник, 7 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил изданию «Комсомольская правда».

По словам источника, тело погибшего обнаружил его отец, вернувшийся из деловой поездки несколько дней назад. Мужчина заподозрил неладное, когда дома его никто не встретил — и пошел в комнату сына. Там он увидел тело молодого человека без признаков жизни и сразу вызвал полицию и скорую помощь. Но медики лишь констатировали смерть сына бизнесмена.

Как сообщил источник, погибшего нашли абсолютно голым и с целлофановым пакетом, зажатым в руках. При этом на теле присутствовали трупные пятна. Врачи определили, что молодой человек скончался примерно четыре дня назад, а причиной смерти, по предварительным данным, стала передозировка неизвестным наркотиком.

Осматривая место происшествия, сотрудники правоохранительных органов нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины его смерти, а также определит наркотик, который привел к передозировке.

6 мая 2020 года сообщалось, что российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов покончил с собой. Бизнесмен совершил суицид в загородном доме в поселке Усово (Московская область).