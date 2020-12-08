Назван вероятный кандидат Байдена на пост министра обороны США

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Вероятного кандидата на должность главы ведомства назвало издание Politico со ссылкой на три источника.

Остин может стать первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. Сам Остин от комментариев отказался.

Ранее Байден назвал кандидата на пост министра финансов. На эту должность он выдвинул экс-главу ФРС Джанет Йеллен. «Никто не подготовлен лучше к борьбе с этим кризисом», — заявил политик. Байден назвал Йеллен одним из важнейших экономических мыслителей нашего времени.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, демократ Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».