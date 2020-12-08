Проект МБМ «Коронавирус: важное для бизнеса» отмечен Премией Рунета-2020

Онлайн-проект «Коронавирус: важное для бизнеса» получил Премию Рунета в составе коллективной заявки правительства Москвы в номинации «Технологии vs Коронавирус». Онлайн-ресурс объединяет всю актуальную информацию о поддержке бизнеса в период пандемии и реализован командой МБM (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МБМ.

Среди лауреатов премии — еще ряд проектов Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы: фронт-офис по предоставлению субсидий cashback.moscow.business стал одним из победителей в номинации «Государство и общество», а онлайн-платформа Московского инновационного кластера отмечена наградами в номинации «Экономика и бизнес», и в составе коллективной заявки правительства Москвы — в номинации «Технологии vs Коронавирус».

«Оперативный перевод в онлайн большинства услуг и проектов по поддержке бизнеса и развитию инноваций стал для нашего Департамента ключевой задачей в период пандемии. В этих условиях нужно было предоставить предприятиям информацию и доступ к большинству наших программ "в один клик". В итоге главной премии в области российского интернета удостоены сразу три наших проекта», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Проект «Коронавирус: важное для бизнеса» собрал на одной странице всю необходимую в условиях пандемии информацию для предпринимателей — от программ поддержки до актуальных нормативных актов.

«Проект "Коронавирус: важное для бизнеса" создан как антикризисный инструмент для быстрого взаимодействия между бизнесом и властью по мерам поддержки предпринимателей Москвы. Он был реализован нашей командой в кратчайшие сроки. Вдвойне приятно, что проект получил премию Рунета в составе коллективной заявки от правительства Москвы», — подчеркнул руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Информационный проект «Коронавирус: важное для бизнеса» создает единую инфраструктуру для поддержки предпринимателей. В составе проекта — горячая линия по поддержке бизнеса, информация о получении антикризисной помощи от города и правовом регулировании бизнеса, подборка онлайн-продуктов для дистанционного решения бизнес-процессов и видеокурсов, онлайн-мероприятий для развития бизнес-компетенций (блок «Антикризисное обучение онлайн»).

Онлайн-проект «Коронавирус: важное для бизнеса» был реализован в марте 2020 года. За это время страница проекта набрала более 206 тысяч просмотров и свыше 92 тысяч уникальных пользователей; на горячую линию проекта поступило свыше 60 тысяч обращений.

Премия Рунета — это престижная общенациональная награда в области высоких технологий и Интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров.