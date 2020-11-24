Экономика
 
Последние новости
США опровергли вторжение эсминца «Джон Маккейн» в российские воды
Вакцина от коронавируса взвинтила цены на нефть
ВОЗ признала неспособность вакцин остановить коронавирус
Белка опьянела из-за забродивших груш и попала на видео
Россия пригрозила выйти из Договора по открытому небу вслед за США
Россияне нашли замену Кипру
Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве
Харитонов помирился с избившим его бойцом
Подрядчик ВВС США похвастался личным МиГ-29 с надписями на русском
Раскрыто имя выстрелившего в Игоря Талькова мужчины
Новости партнеров
Прослушать новость

В Москве пройдет бесплатная онлайн-конференция «Я — самозанятаЯ!»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В Москве 25 ноября 2020 года на едином портале для предпринимателей MBM.MOS.RU пройдет бесплатная онлайн-конференция «Я — самозанятаЯ!», которая поможет раскрыть секреты и уникальность женского подхода в предпринимательстве и найти новые возможности и пути развития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы).

«Востребованность образовательных бизнес-мероприятий среди женщин продолжает расти. В 2020 году они составили более половины (59,3 процента) от числа участников всех мероприятий ГБУ "Малый бизнес Москвы"», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Современные женщины стремятся реализовать себя в профессиональной сфере: сделать карьеру, занять руководящий пост, открыть свое дело, подчеркнули в в МБМ. Но при этом у них возникает и множество вопросов о ведении бизнеса. Участницы конференции узнают, как перейти на налог на профессиональный доход, изучат все возможности, которые дает использование этого режима, и узнают, как реализовываться в любимом деле и зарабатывать самостоятельно на своих знаниях и умениях.

«Самозанятых в Москве становится все больше, и это неудивительно, ведь у такого способа работы на себя много преимуществ: доходы не облагаются НДФЛ, не нужно сдавать отчётность, налог начисляется автоматически, можно не применять онлайн-кассу, не обязательно платить взносы в Пенсионный фонд России. В дополнение к этому город и государство постоянно внедряют новые меры поддержки тех, кто применяет налог на профессиональный доход», — рассказал руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

О возможностях от города для самозанятых и о многом другом участникам мероприятия расскажут: предприниматель, коуч и женский тренер, постоянный спикер центра занятости «Моя карьера» Оксана Шарая, основатель «Мастерской Личного бренда» Ксения Ларионова, бизнес-стратег, эксперт по маркетингу, совладелец консалтингового агентства STRATAGEMA Рада Горшкова, член «Института профессиональных бухгалтеров России», генеральный директор ООО «Профит Репорт» Кристина Якушева, SMM-эксперт по продвижению в Instagram, самозанятая Мария Тимофеева, коуч по продажам в Instagram, предприниматель Наталья Батракова.

Чтобы присоединиться к онлайн-конференции, зарегистрируйтесь на сайте mbm.mos.ru. Предварительно заведите личный кабинет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
При 46-й налоговой открыли обновленный Центр услуг для бизнеса
На портале для предпринимателей Москвы запустили навигатор по мерам поддержки
Стартовали новые акселераторы для московского бизнеса
Другие материалы рубрики
Экономика20:0023 ноября

Дорожная паутина

Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
08:2221 ноября

Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа

21:0320 ноября

Курс биткоина побил новый рекорд

22:3620 ноября

«Росатом» увеличит выручку по новым проектам в несколько раз к 2030 году

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
21:0120 ноября

Первый бетон на третьем блоке «Аккую» в Турции зальют весной 2021 года

21:1220 ноября

«Росатом» начнет переработку ртути в Усолье-Сибирском уже в 2022 году

20:2720 ноября

Россияне стали резко забирать деньги из банков

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
19:1320 ноября

Белоруссия захотела зарабатывать на российской нефти больше

20:4620 ноября

Выручка «Росатома» по новым бизнесам обогнала традиционный сектор

17:5920 ноября

Финансовые власти США погрязли в конфликтах

Россия
Рошаль дал россиянам рекомендации по празднованию Нового года в пандемию
Райский совок
 
В Москве разобрали часть фасада «Олимпийского»
«Врач предлагал отказаться от сына — чтобы скорее отмучился»
Ваню спасет срочная операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в медицину
Заболеваемость ОРВИ превысила порог почти в половине регионов России
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Число заражений коронавирусом в мире превысило 59 миллионов
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Глава Красного Креста описал сложность при поиске тел в Карабахе
Обама рассказал о России, Трампе и Путине в своих мемуарах
Он описал слабые стороны российской политики и свои ошибки
Тренер-педофил притворился молодой девушкой и совратил 50 мальчиков
Все материалы
Бывший СССР
Белорусам пообещали не омрачать Новый год
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Российские военные с собаками отправились разминировать Нагорный Карабах
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Белоруссия анонсировала расширение санкций против ЕС
Президент Карабаха поблагодарил Россию за прекращение войны
Игра в нестабильность
В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Все материалы
Экономика
Глава «Тинькофф» избавился от акций «Тинькофф»
Дорожная паутина
Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Европе предсказали проблемы из-за долгов
Вне зоны доступа
5G в России под угрозой. Почему развернуть сети в стране оказалось так сложно и дорого?
«Роснефть» обеспечит экологическое лидерство за счет новых разработок
Прокачались
Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
Названа стоимость российской вакцины для зарубежных рынков
Все материалы
Силовые структуры
Устроившему бойню на аэродроме в Воронеже солдату предъявили обвинение
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Главу российского отдела МВД заподозрили в организации убийства
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
СК проверит семью погибшего в ДТП с Ефремовым на лжесвидетельство
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Пожар в российской исправительной колонии попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Раскрыт следующий флагман Xiaomi
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Самый новый iPhone внезапно подешевел
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Найдено блокирующее проникновение коронавируса в организм вещество
Брат за брата
Кровавые войны, набеги на храмы и захват Англии: Assassin’s Creed Valhalla
Все материалы
Спорт
Голкипер пробил по своим воротам в матче чемпионата Германии
Елизавета Туктамышева«Такой мы ее еще не видели»
Трусова и Косторная провалили Гран-при России. Их опередила 23-летняя Туктамышева
Россиянин Медведев обыграл Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP
Партнерский материал
Гвардиоле и миллиард не поможет. Моуринью накажет «горожан»?
Букмекеры ошиблись в прогнозах на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». На этом можно выиграть деньги
«Манчестер Юнайтед» обыграл новичка АПЛ благодаря голу с пенальти
В погоне за «лисами»
Столкновение «Лестера» с «Ливерпулем» и суперматч «Сити» с «Тоттенхэмом» — главные интриги тура АПЛ
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» и вышел на первое место в АПЛ
Все материалы
Культура
Жигунов опроверг появление Заворотнюк на телевидении
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
В Моргенштерне и Little Big увидели спасение новогодних телешоу
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Назван возможный преемник Джигарханяна
Попавший в больницу Прилучный показал вид из окна
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Предустановку отечественных приложений на все смартфоны россиян решили перенести
«Где же правда?»
Люди покидают постсоветские страны, чтобы навсегда забыть свои корни. Почему это происходит?
Зрительница приехала на место съемок популярного реалити-шоу и умерла
«Я Робин Гуд от секса, потому что даю его бедным»
Секс-роботы все больше похожи на людей. Смогут ли они разрушить человеческие отношения?
Неизвестные сожгли машину российской журналистки
Опасные связи
Соцсети поселили в умах миллиардов людей тревогу, страх и депрессию. Как от этого спастись?
Нелепая ошибка в рекламе ресторана развеселила интернет
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась топлес в рекламе духов
Никита Михалков и Татьяна Михалкова «А какие ножки-то!»
Как «девочка-скелет» стала одной из лучших моделей СССР и покорила сердце звезды советского кино
Фанаты увидели копию Билли Айлиш во внешности рэперши на фото с Lamborghini
Голодные до красоты
Наркотики, сигареты и смертельный сон: почему и как люди веками пытаются похудеть
Невеста случайно нашла заготовленное женихом для нее кольцо и разочаровалась
Спустился с небес
Дональд Трамп привык к роскошной жизни, но потерял миллионы. Что осталось его семье после выборов?
Женщина покрыла татуировками все тело за миллионы рублей и перешла на гениталии
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Внезапная прихоть принесла мужчине 42 миллиона рублей
Моложавая 58-летняя женщина назвала проверенный способ сохранить красоту
Юноша попал под грузовик и лишился всей нижней части тела
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Диетолог поделилась рецептом вкусного картофеля с необычным ингредиентом
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции
Пройдут везде: экстремальные вездеходы из России
Уникальные монстры, которые пройдут там, где навеки застрянет и джип, и трактор
У Kia Sportage появилась «черная» спецверсия
Забытые японские спорткары, которые вас удивят
Вспоминаем экзотику Страны восходящего солнца
Nissan представил Note нового поколения
Любимые китайские кроссоверы россиян
Рейтинг самых продаваемых китайских автомобилей в России в 2020 году
Гоночный минивэн Peugeot выставили на продажу
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Собчак раскритиковала туалет в Троице-Сергиевой лавре
Определена цена самых дешевых комнат в Москве
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Россиян предупредили о «ядовитой» мебели из ДСП
Все материалы
Нацпроекты
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Отложенные перспективы
Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
На грани
Бедность снова стала угрозой для всего мира. Как с ней справится Россия?
Все материалы