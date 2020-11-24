В Москве пройдет бесплатная онлайн-конференция «Я — самозанятаЯ!»

В Москве 25 ноября 2020 года на едином портале для предпринимателей MBM.MOS.RU пройдет бесплатная онлайн-конференция «Я — самозанятаЯ!», которая поможет раскрыть секреты и уникальность женского подхода в предпринимательстве и найти новые возможности и пути развития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы).

«Востребованность образовательных бизнес-мероприятий среди женщин продолжает расти. В 2020 году они составили более половины (59,3 процента) от числа участников всех мероприятий ГБУ "Малый бизнес Москвы"», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Современные женщины стремятся реализовать себя в профессиональной сфере: сделать карьеру, занять руководящий пост, открыть свое дело, подчеркнули в в МБМ. Но при этом у них возникает и множество вопросов о ведении бизнеса. Участницы конференции узнают, как перейти на налог на профессиональный доход, изучат все возможности, которые дает использование этого режима, и узнают, как реализовываться в любимом деле и зарабатывать самостоятельно на своих знаниях и умениях.

«Самозанятых в Москве становится все больше, и это неудивительно, ведь у такого способа работы на себя много преимуществ: доходы не облагаются НДФЛ, не нужно сдавать отчётность, налог начисляется автоматически, можно не применять онлайн-кассу, не обязательно платить взносы в Пенсионный фонд России. В дополнение к этому город и государство постоянно внедряют новые меры поддержки тех, кто применяет налог на профессиональный доход», — рассказал руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

О возможностях от города для самозанятых и о многом другом участникам мероприятия расскажут: предприниматель, коуч и женский тренер, постоянный спикер центра занятости «Моя карьера» Оксана Шарая, основатель «Мастерской Личного бренда» Ксения Ларионова, бизнес-стратег, эксперт по маркетингу, совладелец консалтингового агентства STRATAGEMA Рада Горшкова, член «Института профессиональных бухгалтеров России», генеральный директор ООО «Профит Репорт» Кристина Якушева, SMM-эксперт по продвижению в Instagram, самозанятая Мария Тимофеева, коуч по продажам в Instagram, предприниматель Наталья Батракова.

Чтобы присоединиться к онлайн-конференции, зарегистрируйтесь на сайте mbm.mos.ru. Предварительно заведите личный кабинет.