При 46-й налоговой открыли обновленный Центр услуг для бизнеса

В Москве открывается для посетителей обновленный Центр услуг для бизнеса на территории МИФНС 46, где можно бесплатно получить помощь в подготовке документов для регистрации ООО или ИП, и сразу подать эти документы в налоговую инспекцию для открытия бизнеса, сообщает МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы).

«Этот центр принимает наибольший поток клиентов по подготовке документов для регистрации ИП и юридических лиц. В среднем специалисты центра оказывают предпринимателям около тысячи консультаций в месяц», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В ЦУБ при МИФНС 46 можно получить помощь и с другими документами. Например, по внесению изменений в ЕГРИП/ЕГРЮЛ, подготовке заявления для перехода на УСН и другие подобные вопросы. И, конечно, здесь можно бесплатно проконсультироваться по любым вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве.

«Специалисты ЦУБ при МИФНС 46 в вашем присутствии подготовят пакет документов для регистрации бизнеса, после чего вы сможете подать их для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя на рассмотрение налоговой инспекции в этом же здании. И это, конечно же, не единственная функция данного ЦУБ», — рассказал руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Отметим, что в ЦУБ при МИФНС 46 предпринимателей ждет более удобное, обновленное рабочее пространство: в нем выделены рабочие зоны и окна приема, оборудованные с учетом требуемых санитарных норм. Аналогичные Центры услуг для бизнеса расположены и в других административных округах Москвы.

Также в октябре сообщалось о том, что на едином портале MBM.MOS.RU запущен новый онлайн-сервис «Интерактивный помощник» для предпринимателей, работающих на территории Москвы. Он представляет собой специальный навигатор по мерам поддержки бизнеса. Интерактивного помощника разработала команда МБМ. С его помощью можно оперативно получить информацию о финансовых, налоговых, имущественных, правовых мерах поддержки, которые подойдут конкретному вашему бизнесу.