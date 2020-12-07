На MBM.MOS.RU обсудят особенности и правила нетворкинга

На едином портале для столичных предпринимателей MBM.MOS.RU 10 декабря в 17 часов по московскому времени пройдет онлайн-встреча «4 шага в нетворкинге: от незнакомца к бизнес-партнеру» . Об этом говорится в сообщении МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственном Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы).

«Ценность нетворкинга сложно переоценить. Применяя эффективные инструменты делового общения, предприниматель получает дополнительный способ продвижения через расширение партнерской сети и наращивание клиентской базы. А новые партнеры и клиенты — это прямой путь к росту бизнеса и увеличению прибыли», — отметил руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

В ходе онлайн-встречи эксперты в области нетворкинга и деловых коммуникаций расскажут, как получать максимальный эффект от своих выступлений, четко и убедительно говорить с потенциальным партнером, легко и интересно рассказывать о себе и своем бизнесе.

Спикеры расскажут о правилах нетворкинга в 2020 году, проанализируют, какие из них исчезнут, а какие трансформируются с учетом новых реалий, разберут трендовые стратегии и механики нетворкинга. Участники смогут подготовить самопрезентацию и применить полученные знания на практике в чате конференции.

Спикеры онлайн-встречи — тренер по дизайну голоса, речи, публичным выступлениям Седа Каспарова, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская, предприниматель Инна Нозик и эксперт в области комьюнити-билдинга Денис Исмаков.

Мероприятие пройдет 10 декабря 2020 года в 17 часов.

Чтобы присоединиться к онлайн-встрече, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте.

Нетворкинг — это налаживание полезных контактов, которые помогают бизнесменам находить новых партнеров и клиентов. Важность такого инструмента делового общения понимают многие участники рынка. Однако сейчас, с учетом новых реалий, меняется само отношение к поиску и развитию деловых связей.