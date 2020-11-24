На MBM.MOS.RU пройдет цикл онлайн-встреч «Секретное оружие бизнеса»

На едином портале для столичных предпринимателей MBM.MOS.RU пройдет цикл онлайн-встреч «Секретное оружие бизнеса», которые будут посвящены теме клиентского сервиса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы).

«Клиентский сервис для бизнеса имеет огромное значение. Постепенно он становится мощным маркетинговым инструментом, который приводит к реальному росту продаж и увеличению числа клиентов. Именно поэтому проведение мероприятий на такую тему особенно актуально», — отметил руководитель «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Почему клиентский сервис приобрел такое значение? Как его внедрять и какой эффект он может принести? Чтобы ответить на эти вопросы, мы запускаем цикл встреч «Секретное оружие бизнеса».

Первый вебинар пройдет 26 ноября 2020 года. Слушатели узнают об основных преимуществах, которые дает клиентский сервис.

Второй вебинар состоится 1 декабря 2020 года. Участники изучат тонкости работы со сложными клиентами, узнают, как определить их типы и как с каждым из них общаться.

4 декабря 2020 года цикл о клиентском сервисе завершится третьим вебинаром, который будет посвящен выстраиванию клиентского сервиса в компании. Участники научатся определять слабые места в клиентском сервисе конкретной компании и найдут пути их решения.

«В программе цикла мы собрали максимум знаний, которые помогут предпринимателям выстроить действительно эффективный и работающий клиентский сервис», – поделился Андрей Железняков.

Спикером выступит сооснователь группы компаний Mellennium Group Татьяна Цветкова.

Чтобы присоединиться к обучению, зарегистрируйтесь на сайте mbm.mos.ru. Предварительно заведите личный кабинет.