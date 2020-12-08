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Путин подписал законы об отставке судей при наличии иностранного гражданства

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал законы, согласно которым судьи могут потерять свою должность при утрате российского гражданства или получении иностранного, а также при совершении порочащего честь поступка. Об этом пишет РИА Новости.

В рамках закона предусматривается, что полномочия могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае «совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Кроме того, предусматривается, что все конституционные (уставные) суды российских субъектов будут упразднены до 1 января 2023 года. Со дня вступления законов в силу эти суды не принимают новые дела к производству, а рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления в силу закона, должно быть завершено.

О решении упразднить все конституционные (уставные) суды регионов до 1 января 2023 года сообщалось 17 ноября. Авторами поправки к законопроекту выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

13 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, внесенный президентом России Владимиром Путиным в исполнение принятых летом поправок в Основной закон. Согласно инициативе, состав Конституционного суда сокращается с 19 до 11 судей. При этом орган вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а чтобы выносить постановления, необходимо участие в заседании шести судей. Вместе с этим Конституционный суд наделили рядом новыми полномочий.

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