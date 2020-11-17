В России упразднят все конституционные суды регионов к 2023 году

В России упразднят все конституционные (уставные) суды регионов до 1 января 2023 года, следует из одобренной комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей, передает РИА Новости

Авторами поправки к законопроекту выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года», — говорится в документе.

Также со дня вступления закона в силу в конституционные суды не будут назначаться судьи. Однако экс-судьям будут сохранены все социальные гарантии. При этом регионы России смогут решать вопрос о создании конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах государственной власти субъекта РФ.

13 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о Конституционном суде, внесенный президентом России Владимиром Путиным в исполнение принятых летом поправок в Основной закон. Согласно инициативе, состав Конституционного суда сокращается с 19 до 11 судей. При этом орган вправе осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а чтобы выносить постановления, необходимо участие в заседании шести судей. Вместе с этим Конституционный суд наделили рядом новыми полномочий.