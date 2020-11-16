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Навальный подал в суд на Пескова

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Фото: @navalny

Алексей Навальный подал иск к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Иск зарегистрирован 16 ноября, госпошлина за исковое заявление была оплачена 13 ноября.

В категории дела указано «198 — о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Согласно информации по документу, иск в настоящее время находится у судьи. О том, кто будет рассматривать заявление, не сообщается.

В начале октября Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова блогера о том, что к его отравлению причастно руководство России.

Навальный после этого рассказал о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента. Он также потребовал опубликовать доказательства его работы с американской спецслужбой. В ответ на просьбу прокомментировать угрозы блогера Песков попросил перечитать его заявление.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.

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