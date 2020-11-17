Песков ответил на вопрос об иске Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать подачу к нему иска от Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Навальный подал иск к Пескову. Карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. В категории указано «198 — о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам». Известно, что в настоящее время иск находится у судьи.

Заявление Навального связано с высказыванием Пескова — в начале октября представитель Кремля заявил, что с блогером работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Так он прокомментировал слова Навального о том, что к его отравлению причастно руководство России. После этого блогер рассказал о планах подать на Пескова в суд.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали. Немецкие специалисты заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок». Российские медики при обследовании не нашли следов ядов в организме пациента.