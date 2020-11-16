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Авторы законопроектов об изъятии детей забрали их из Госдумы после критики

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Елена Мизулина
Елена Мизулина
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Авторы двух законопроектов о порядке изъятия детей из семьи забирают их из Госдумы после критики со стороны общественности и экспертного сообщества. Депутаты и сенаторы планируют доработать инициативу и представить новый, единый документ. Об этом ТАСС рассказала соавтор пакета поправок в Семейный кодекс, член Совета Федерации Елена Мизулина.

Ранее руководство «Единой России» потребовало доработать проекты закона. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак говорил, что в теме защиты детей нельзя допускать неточностей. «Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок <...> Принимать какие-то решения до выработки общественного согласия неприемлемо», — цитирует его пресс-служба ЕР.

На рассмотрении нижней палаты парламента находились два проекта — один от группы сенаторов во главе с Мизулиной, второй от депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса. Во втором документе предлагалось изымать детей без суда только в случае прямой угрозы их жизни, в остальных случаях внесудебное изъятие должно быть запрещено. Законопроект был поддержан правительством и профильным комитетом Госдумы, раскритикован патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерием Фадеевым.

Предложения Мизулиной подразумевали в том числе особый порядок изъятия ребенка при участии суда и только при наличии вины родителей. Еще одна ее инициатива — запрет однополых браков и усыновление детей такими парами.

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