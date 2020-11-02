В России поддержали законопроект об изъятии детей из семьи за 24 часа

Правительство России поддержало законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью за 24 часа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв кабмина.

Кроме того, в правительстве предлагают еще больше сократить время на изъятие детей и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут вовлечены в этот процесс.

Инициативу также поддержал профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. По словам главы комитета Тамары Плетневой, законопроект могут принять до конца 2020 года. Его первое чтение в Госдуме пройдет 25 ноября. Она уверена, что законопроект «будет только помощь, чтобы (...) детишек спасти», поскольку в нем прописано, что при изъятии обязаны присутствовать органы опеки, которые не должны допустить злоупотреблений.

Ранее законопроект раскритиковали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. В РПЦ напомнили о проблеме необоснованного изъятия детей у их родителей и нередких случаях административного произвола органов опеки, подчеркнув, что инициатива может оказаться рискованной. Фадеев заявил, что такие значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения, потому что тема изъятия детей очень тонкая.

Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению районного суда и при доказанной вине родителей, был внесен на рассмотрение Госдумы в июле. Необходимые поправки вносятся в Гражданский и Семейный кодексы. Согласно пояснительной записке, изъятие ребенка из семьи может использоваться как мера немедленного реагирования.