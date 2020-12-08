Крупнейший бренд чемоданов нашел способ заработать в отсутствие путешествий

Крупнейший производитель чемоданов Samsonite придумал новый способ заработать в отсутствие путешествий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу, в связи cо спадом туристической отрасли руководство бренда сосредоточилось на производстве второстепенной продукции марки, а именно рюкзаках, сумках и портфелях. Отмечается, что продажи упомянутых товаров в 2020 году выросли на 10 процентов по сравнению с 2019 годом.

«Коронавирус ускорил развитие сегмента Beyond Travel. Эта тенденция уже существовала, но COVID-19 еще больше ускорил ее», — заявил президент компании по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку Пол Мелкебеке (Paul Melkebeke).

Кроме того, по информации агентства, в первые девять месяцев 2020 года выручка Samsonite упала на 58 процентов. В связи с этим руководству популярной марки пришлось закрыть более 10 процентов собственных магазинов и уволить часть персонала.

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