На Украине вынесли приговор участникам беспорядков из-за коронавируса

На Украине вынесли приговор двум участникам беспорядков в поселке Новые Санжары в Полтавской области, случившихся в феврале этого года из-за прибытия в местный санаторий эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. Об этом сообщает hromadske.

Константин Бигдан и Михаил Галака заключили сделку со следствием и были осуждены на 5 лет с испытательным сроком в 1 год.

По данным следствия, Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. Пострадали пять силовиков.

Всего сообщалось о 10 подозреваемых и восьми уголовных производствах.

Украинцев, эвакуированных из китайского Уханя, везли в санаторий Нацгвардии под Полтавой. Местные жители пытались перекрыть дорогу, жгли костры и строили баррикады, опасаясь распространения инфекции. Во Львовской и Тернопольской областях также строили баррикады и организовали блокпосты против размещения в местных больницах эвакуированных соотечественников.

С начала пандемии на Украине были выявлены 832 тысячи зараженных коронавирусом. В последние недели в стране каждые сутки фиксируют от 10 до 16 тысяч новых инфицированных.