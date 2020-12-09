В Подмосковье внедрили «умную» систему установления тарифов

Процесс установления тарифов в Подмосковье полностью автоматизировали, речь идет о новой информационной системе «Тариф», рассказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар. Его цитирует РИАМО в среду, 9 декабря.

«Внедрение АИС "Тариф" упростило процесс подачи, приема и рассмотрения тарифных заявок. При помощи "Умного шаблона" регулируемые организации могут легко самостоятельно рассчитать тариф и правильно подготовить тарифную заявку», — рассказал Рымар.

Он отметил, что благодаря автоматизации процессов ошибки в отчетных документах теперь практически исключены.

В свою очередь, председатель комитета по ценам и тарифам Подмосковья Мария Пичугина заявила, что система позволяет сделать процесс формирования тарифа понятным для жителей области. «Потребителям должно быть предельно понятно, как сформирован тариф и на что будут потрачены их деньги», — сказала она.

Тариф для организаций, которые впервые подали заявку на установление тарифов, установят в течение 30 календарных дней. Для тех, кто уже не первый раз подает заявку, тарифы устанавливаются до 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования, говорится в сообщении.