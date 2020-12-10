Фестиваль Signal снова пройдет на Бали

Фестиваль Signal снова пройдет на острове Бали. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие будет продолжаться весь январь 2021 года. Большинство событий будут организованы в пределах района Чангу. Обладатели билетов Priority также получат приглашения на специальные ивенты Off Signal. Приобрести билеты можно на сайте Signal.

Свое участие подтвердил Мэтью Джонсон. Канадский продюсер выступит на двух событиях сезона: в качестве топ-хедлайнера одного из главных ивентов он отыграет свой сет, а также появится на сцене в составе дуэта Jonson feat. Xx Isis xX.

В этом году Signal впервые вышел за пределы России и провел двухдневный фестиваль на Бали с 9 по 11 января. В мероприятии приняли участие 30 музыкантов со всего мира, включая Shortparis, Vera и Francesco Del Garda.