Женщина носила корсет по 16 часов в день ради самой тонкой талии в мире

Одержимая чрезмерной стройностью женщина ежедневно носила корсет, чтобы достичь самой тонкой талии в мире. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

45-летняя Сара Вает (Sarah Vaeth) из Портленда использовала корсеты с 2012 года ради улучшения осанки. Однако вскоре она начала носить корсет по 16 часов в день с единственной целью — сузить талию. Женщина оценила эффект, поскольку, по ее мнению, тело обрело «гиперженственные формы».

Американка стала постепенно менять корсеты на все более тугие. Сейчас героиня материала носит 16-дюймовую конструкцию (примерно 40 сантиметров), которая на восемь дюймов (20 сантиметров) уже ее самого первого корсета.

По словам Вает, единственное, над чем ей пришлось поработать, — это рацион питания. «Я потребляю столько же калорий, но распределяю их более равномерно в течение дня. Я съедаю небольшую порцию легкой еды на обед, чтобы ночью мне было комфортно спать в корсете. Следовательно, мои завтраки стали более плотными. Это требует терпения и самодисциплины. Я горжусь тем, что бросаю себе вызов», — поделилась героиня материала.

Несмотря на множество мифов об опасности корсетов, Сара убеждена, что они не вредят здоровью. Более того, лечащий врач американки после полного обследования подтвердил, что она полностью здорова.

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Вает уверена, что при желании может перестать носить корсет в любой момент. В таком случае ее ребра вернутся в естественное положение в течение года. Однако она не собирается останавливаться на пути к своей цели, поэтому ждет новый корсет, который, по ее словам, будет еще туже нынешнего.

В октябре модель с аномально тонкой талией поделилась секретом стройности без пластики. 20-летняя Талима Сильва, чей обхват талии равен 56 сантиметрам, рассказала, что ее тело — результат не хирургического вмешательства, а хорошей генетики и правильной диеты. Чтобы живот оставался плоским, она ежедневно выпивает полтора литра сока из шпината. Кроме того, модель предпочитает вегетарианские блюда.