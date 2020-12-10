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Женщина носила корсет по 16 часов в день ради самой тонкой талии в мире

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Фото: @smallestwaist

Одержимая чрезмерной стройностью женщина ежедневно носила корсет, чтобы достичь самой тонкой талии в мире. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

45-летняя Сара Вает (Sarah Vaeth) из Портленда использовала корсеты с 2012 года ради улучшения осанки. Однако вскоре она начала носить корсет по 16 часов в день с единственной целью — сузить талию. Женщина оценила эффект, поскольку, по ее мнению, тело обрело «гиперженственные формы».

Американка стала постепенно менять корсеты на все более тугие. Сейчас героиня материала носит 16-дюймовую конструкцию (примерно 40 сантиметров), которая на восемь дюймов (20 сантиметров) уже ее самого первого корсета.

По словам Вает, единственное, над чем ей пришлось поработать, — это рацион питания. «Я потребляю столько же калорий, но распределяю их более равномерно в течение дня. Я съедаю небольшую порцию легкой еды на обед, чтобы ночью мне было комфортно спать в корсете. Следовательно, мои завтраки стали более плотными. Это требует терпения и самодисциплины. Я горжусь тем, что бросаю себе вызов», — поделилась героиня материала.

Несмотря на множество мифов об опасности корсетов, Сара убеждена, что они не вредят здоровью. Более того, лечащий врач американки после полного обследования подтвердил, что она полностью здорова.

Вает уверена, что при желании может перестать носить корсет в любой момент. В таком случае ее ребра вернутся в естественное положение в течение года. Однако она не собирается останавливаться на пути к своей цели, поэтому ждет новый корсет, который, по ее словам, будет еще туже нынешнего.

В октябре модель с аномально тонкой талией поделилась секретом стройности без пластики. 20-летняя Талима Сильва, чей обхват талии равен 56 сантиметрам, рассказала, что ее тело — результат не хирургического вмешательства, а хорошей генетики и правильной диеты. Чтобы живот оставался плоским, она ежедневно выпивает полтора литра сока из шпината. Кроме того, модель предпочитает вегетарианские блюда.

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