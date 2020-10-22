Модель с аномально тонкой талией поделилась секретом стройности без пластики

Бразильская модель и актриса с аномально тонкой талией пожаловалась на критику со стороны окружающих. Об этом сообщает портал Mirror.

20-летняя Талима Сильва (Thalima Silva), чей обхват талии равен 56 сантиметрам, регулярно делится своими фотографиями в Instagram, где на нее подписаны больше 100 тысяч пользователей. По словам девушки, в комментариях ее часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями, в частности в удалении нескольких ребер ради достижения такой фигуры.

Однако героиня материала заявляет, что ее тело — результат не хирургического вмешательства, а хорошей генетики и правильной диеты. Чтобы живот оставался плоским, Сильва, например, каждый день выпивает полтора литра сока из шпината. Кроме того, она рассказала, что чаще всего употребляет в пищу вегетарианские блюда, однако не отказывается от фастфуда, когда действительно его хочет.

Фото опубликовано @t_thathasilv

«Я не всегда строго отношусь к питанию, но во время карантина ела только вегетарианские блюда, чтобы сохранить психологическое здоровье. Я очень страдала из-за пандемии», — поделилась знаменитость.

Помимо участия в модных съемках Сильва также заботится об экологии и участвует в различных проектах, направленных на сохранение окружающей среды.

В июле чересчур тонкая талия девушки озадачила пользователей сети. Студентка Су Наинг (Su Naing) делится с фанатами снимками, на которых демонстрирует талию с обхватом 34,7 сантиметра. По ее словам, некоторые подписчики обвиняют ее в том, что она использует фотошоп для уменьшения талии, а другие считают, что она удалила ребра.