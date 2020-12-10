Москалькова подвела итоги работы за пять лет

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подвела итоги работы на должности омбудсмена за пять лет. Об этом сообщается в ее статье, размещенной на сайте «Российской газеты».

Материал был написан в честь Дня прав человека, который отмечается 10 декабря.

Как рассказала омбудсмен, за все время к ней поступило 170 тысяч обращений, 19 тысяч граждан пришли на личный прием. «За каждым из них — судьбы людей, горе и страдания. Вместе с сотрудниками рабочего аппарата, командой профессионалов и сподвижников, и благодаря достаточно обширному инструментарию, предоставленному Уполномоченному федеральным конституционным законом, по ним проводилась большая кропотливая работа. В случае установления нарушений прав человека использовались все возможности, чтобы устранить их и восстановить справедливость», — написала она.

Также, отметила омбудсмен, аппарат уполномоченного оказал содействие более миллиону граждан, в том числе по резонансным делам. В частности, речь идет об освобождении Кирилла Вышинского, Марии Бутиной, Ивана Голунова.

Отдельно Москолькова отметила российско-украинские обмены гражданами.

«Весомым шагом на этом пути стали поправки в Конституцию Российской Федерации, поддержанные российским населением в 2020 году и направленные главным образом на укрепление социальных прав российских граждан», — добавила уполномоченная.

Ранее Москалькова заявила, что фактически 31 декабря в России считается нерабочим, поэтому его можно было бы сделать выходным на постоянной основе. По ее словам, перед Новым годом россияне начинают праздновать на рабочем месте, а большинство хозяек занимаются праздничным столом. «Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику», — сказала она.