Россия
 
Последние новости
Россия впервые за 10 лет проведет учения с НАТО
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 
Россиянка продаст визитку Путина за 550 тысяч рублей
Россияне высмеяли квартиру за 750 миллионов рублей
Два богатейших человека мира захотели платить меньше налогов
Назван спортсмен года в России
На курортах России пообещали пресечь попытки отметить Новый год вне дома
ФСБ задержала российского экс-банкира за растрату миллиардов рублей
Протестующие в Армении начали прорываться в здание правительства
Телезвезда увеличила формы в фотошопе и случайно «сломала» интерьер дома
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Подмосковья анонсировали свыше 200 ярмарок перед Новым годом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Для жителей и гостей Подмосковья до конца 2020 года проведут свыше 200 разнообразных ярмарок, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО в четверг, 10 декабря.

«На ярмарках будет организовано порядка 11 тысяч торговых мест. Свою продукцию представят фермеры как из Подмосковья, так и соседних регионов. В частности, к новогоднему столу привезут более 100 видов сыров, разнообразные мясные деликатесы, хлебобулочные изделия и расписные праздничные пряники, мед, варения, пастилу», — рассказал Воскресенский.

По его словам, на ярмарках также можно будет приобрести изделия ремесленников, елочные игрушки и свечи ручной работы, гирлянды, композиции с новогодней тематикой.

Первая новогодняя ярмарка уже открылась в Красногорске, но основная масса начнет работать с середины декабря, уточнил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все города региона украсят к Новому году. По его словам, всего будет установлено две тысячи елок. Также к началу новогодний гуляний планируется открытие 200 горок, 164 катков, 126 лыжных трасс и 87 теплых зон.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить