Власти Подмосковья анонсировали свыше 200 ярмарок перед Новым годом

Для жителей и гостей Подмосковья до конца 2020 года проведут свыше 200 разнообразных ярмарок, рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО в четверг, 10 декабря.

«На ярмарках будет организовано порядка 11 тысяч торговых мест. Свою продукцию представят фермеры как из Подмосковья, так и соседних регионов. В частности, к новогоднему столу привезут более 100 видов сыров, разнообразные мясные деликатесы, хлебобулочные изделия и расписные праздничные пряники, мед, варения, пастилу», — рассказал Воскресенский.

По его словам, на ярмарках также можно будет приобрести изделия ремесленников, елочные игрушки и свечи ручной работы, гирлянды, композиции с новогодней тематикой.

Первая новогодняя ярмарка уже открылась в Красногорске, но основная масса начнет работать с середины декабря, уточнил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что все города региона украсят к Новому году. По его словам, всего будет установлено две тысячи елок. Также к началу новогодний гуляний планируется открытие 200 горок, 164 катков, 126 лыжных трасс и 87 теплых зон.