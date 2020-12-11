«Каста» представит новый альбом в Москве и Санкт-Петербурге

Российская рэп-группа «Каста» представит новый альбом «Чернила осьминога» в Москве и Санкт-Петербурге весной 2021 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Каста» даст сольные концерты в Москве 23 апреля на стадионе «ВТБ Арена» и Санкт-Петербурге — 17 апреля в КСК «Сибур Арена». В первом для группы стадионном формате ростовская четверка презентует новую пластинку и исполнит главные хиты. Приобрести билеты можно на сайте коллектива.

«Каста» выпустила «Чернила осьминога» 11 декабря 2020 года. «Новый альбом — творческие плоды неконцертного 2020 года. Перед слушателем предстанет новый образец зрелой "Касты"», — говорится в пресс-релизе.

Ранее группа выпустила клип на песню «Выходи гулять» с предыдущего альбома. Видео оказалось на 1 месте трендов YouTube.

Коллектив появился в 1997 году в Ростове-на-Дону. В его состав входят рэперы Влади, Шым, Хамиль и Змей.