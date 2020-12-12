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В России резко снизилась доля продуктов с ГМО

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Доля проб продуктов питания, в которых были выявлены нарушения содержания генно-модифицированных организмов (ГМО), резко снизилась в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Так, в прошлом году были выявлены нарушения в 0,04 процента проб, при этом генно-модифицированные компоненты составляли более 0,9 процента, а маркировка отсутствовала. В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005 процента.

Также указывается, что при выявлении незарегистрированных линий ГМО Роспотребнадзор изымает их из оборота и передает сведения в таможенные органы для внесения продукции в перечень рисковой.

Ведомство напомнило, что вся ГМО-продукция подлежит обязательной госрегистрации. Кроме того, такие компоненты запрещены в продукции для питания детей, беременных и кормящих женщин.

В мае в Министерстве сельского хозяйства России отказали губернаторам в запрете ввоза в страну сои с ГМО. Авторы обращения указывали на риски для местного производства и здоровья россиян и просили отменить постановление правительства. Упростить доступ генно-модифицированной сои и шрота (продукт ее переработки) в Россию до 1 января 2021 года власти решили в апреле.

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