Диетолог предупредил о вреде белого хлеба

Российский диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что от употребления белого хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, в белом хлебе мало пищевых волокон, поэтому расщепление крахмала происходит без задержек, а глюкоза быстро всасывается. Затем возникает «метаболическая волна», когда из-за обилия сахара в крови поднимается инсулин и сахар быстро падает, из-за чего снова хочется есть.

«Сахар в крови падает, значит, в тканях его становится много, а это токсическое действие», — сказал он. Гинзбург отметил, что с этой волной связывают быстрое старение, возникновение «возрастных болезней» и диабета. Поэтому намного полезнее употребление ржано-пшеничного и ржаного хлеба.

Ранее британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что черный хлеб, как правило, рекомендуют употреблять больным диабетом второго типа. Он служит альтернативой белому, однако такая «замена» может повысить уровень сахара в крови. Врач пояснил, что за черный хлеб в магазинах могут выдавать белый, перекрашенный в другой цвет. Такой хлеб содержит добавки для улучшения вкуса, которые влияют на уровень глюкозы в крови сильнее, чем употребление батона.